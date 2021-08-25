Fall Guys sistem gereksinimleri 2021! Fall Guys kaç GB?
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Fall Guys sistem gereksinimleri 2021! Fall Guys kaç GB?

Fall Guys sistem gereksinimleri 2021! Fall Guys kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Devolver tarafından geliştirilen ve yayınlanan çevrimiçi olarak oynanan çok oyunculu Fall Guys Temmuz 2020'de piyasaya sürüldü. Peki, dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Fall Guys: Ultimate Knockout sistem gereksinimleri nelerdir? Fall Guys: Ultimate Knockout kaç GB? Detaylar haberimizde...

Microsoft Windows ve PlayStation 4 için 16 Mayıs 2018'de oyunseverlerin kullanımına sunuldu. Buna ek olarak 31 Temmuz 2020'de piyasaya sürülmüştür. Oyun yapım aşamasında birçok yarış oyunlarından ilham aldığı söylebilebilir.

Rekabetçi oyuncuların en beğendiği yapımlar arasında yer alan yarış oyunu Fall Guys'ın sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Fall Guys oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Fall Guys sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Fall Guys kaç GB? Sizler için derledik...

FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit sadece
  • İşlemci: Intel Core i5 veya AMD eşdeğeri
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit sadece
  • İşlemci: Intel Core i5 eşdeğeri AMD veya daha üstü
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660/ AMD Radeon HD 7950 veya daha üstü
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

FALL GUYS KAÇ GB?

Fall Guys'ı oynayabilmek için en temel kurulum ile dahil en az 2 GB boş alan gerekmektedir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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