Fall Guys güncellemesi geliyor! Kuyruk yakalama parkuru Royal Fumble kaldırılıyor, Beta sürüm ekleniyor Mediatonic tarafından geliştirilen Devolver tarafından yayınlanan Fall Guys Ultimate Knockout için ilk değişiklikler geliyor. Fall Guys sistem gereksinimleri neler? Fall Guys fiyatı ne kadar?

Devolver tarafından geliştirilen Fall Guys Ultimate Knockout kısa sürede 2 milyon kopyadan fazla sattı. Steam'de anlık oyuncu sayısı ile GTA V'i geride bıraktı. Birçok parkurdan, engelden oluşan oyunda beğenilmeyen bir parkur için kaldırma kararı alındı.

Mediatonic, oyun hakkındaki gelişmeleri Twitter'dan sürekli takip ediyor.

KUYRUĞU YAKALA! ROYAL FUMBLE

Bu parkurda bir kişide kuyruk bulunur, bu kuyruğu en son elinde tutabilen kişi birinci oluyor. Fakat en başta kuyrukla oyuna başlayan kişi random seçildiği için, biraz haksız rekabet olduğu söylenebilir. Devolver bunu fark etmiş olacak ki, duruma el attı ve parkurun daha az çıkması için karar aldı.

JUMP SHOWDOWN

Jump Showdown, zaman geçtikçe düşen bireysel takozlardan oluşan dönen bir platform olacak. Ayaklarını korumanın yanı sıra, oyuncular onları uçuruma itebilecek dönen çubuklarla ve onları dışarı itebilecek kaba rakiplerle mücadele etmek zorunda kalacak.

FALL GUYS NEDİR? FALL GUYS GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELİYOR?

Battle Royale modunda olan oyunda birinci olmak çok kolay gibi görünse bile durum hiç öyle değil. Büyük bir kaosun içinden galip olarak kurtulabilecek misiniz? Yarışmacılar ordularını çevrim içi olarak hazırlayabilir. Tuhaf engellerle savaşacaksınız, birçok haritayı çözmek zorunda kalacaksınız, bazı haritalarda güçlü bir takım nasıl olunur göstermek zorunda kalacaksınız, rakipleri iterek galibiyetten uzaklaştırmaya çalışacaksınız ve fizik kurallarını alt üst edeceksiniz. 3-4 seviye sonunda final maratonuna geleceksiniz ve taca ilk ulaşan kazanır!

Oyun en başta 60 kişi ile başlıyor. Birinci parkurdan sonra iki, üç ve dörde geçiliyor. Elenen kişilerin sonunda da birinci belli oluyor.

Mediatonic, oyunun 12 Ağustos'ta güncelleme alacağını belirtti.

FALL GUYS ULTIMATE KNOCKOUT FİYATI

Steam üzerinde 38,00 TL

PS Plus ile ücretsiz olan oyun, PS4 fiyatı 89,00 TL olarak belirlendi.

FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum/ önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

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