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Fall Guys Guinness Rekorlar Kitabına Dahil Oldu

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Fall Guys Guinness Rekorlar Kitabına Dahil Oldu

fall guys guinness

Fall Guys, geçtiğimiz günlerde PlayStation Plus tarihinin en çok indirilen oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda ismini yer edindi.

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Fall Guys, geçtiğimiz günlerde Playstation Plus tarihinin en çok indirilen oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda ismini yer edindi.

2020 senesinin yazında çıkan ve aylar boyunca kimsenin ağzından düşmeyen oyun Fall Guys, BAFTA ödülleri gibi büyük ödüllere aday olmuş, hatta ESPN tarafından küçük bir belgeseli bile çekilmiş bir oyun olmuştu. Twitch'te üst sıralara hızlıca oturup uzun bir süre kalkmayan bu Fall Guys şimdi ise başka bir başarıya imza attı, bu başarı ise Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almak oldu.

Fall Guys, PlayStation Plus tarihinin en çok indirilen oyunu olarak tarihe imza attı. Resmi sitesinden paylaşılan haberler inde birçok spor efsaneleri ve akıl erdirilmesi zor başarıların yanında kendi oyunlarının ismini görmenin ne kadar gurur verici olduğunu söyleyen yapımcılar oyuncularına teşekkürlerini sundular.

Ekim Ayı PlayStation Plus Oyunları Sızdı

Son yılların en popüler oyun türlerinden biri olan Battle Royale ile Wipe Out gibi televizyon şovlarından çıkmış parkurlarının birleşmesiyle başarıya ulaşacağı kesinleşen bir karışıma imza atan Fall Guys'ın bu başarısı da bizce sonuna kadar hak ettiği bir başarı olmuş.

Çıkışından sonraki 48 saat içerisinde yaklaşık 2 milyondan fazla insanın indirdiği ve aylarca en çok oynanan ve izlenen oyunlardan biri olan Fall Guys'ın devrinin hala daha bitmediği ise açıkça belli. Geçtiğimiz aylarda gelen Takım Modu ile arkadaşlarınızla başka takımlara karşı oynayabildiğiniz, ya da tek başınıza herkesin rekabetçi ve takımsız bir şekilde oynadığı oyun modu ile beraber başarısını sürdürmeye ve oyuncularını mutlu etmeye  devam edecek gibi gözüküyor.

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