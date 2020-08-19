Fall Guys, 1 milyon retweet alırsa sarı takımı silecek! Mediatonic sözünde duracak mı?
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Fall Guys, 1 milyon retweet alırsa sarı takımı silecek! Mediatonic sözünde duracak mı?

Oyun geliştiricileri sarı takımın galip gelmesinin imkansız olduğunu ifade etti. Fall Guys Twitter hesabından paylaşılan post ile sarı takımı sileceklerini ifade etti. Fall Guys sistem gereksinimleri neler? Fall Guys kaç GB?

Fall Guys, 1 milyon retweet alırsa sarı takımı silecek! Mediatonic sözünde duracak mı?
19.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:11

31 Temmuz tarihinde PC ve PS4 için çıkış yapan battle royal oyun, dünya çapında trend oldu. İlk 24 saatte 1,5 milyondan fazla satan oyun, 2 milyondan fazla kopya sattı. Twitch kategorilerinde en çok yayınlanan ve izlenen 3. oyun oldu.

Battle Royal günümüzde çok popüler, alıştığımızın aksine silahlar yerine eğlenceli parkurların olması ise oyunu çekici hale getirdi diyebiliriz. 60 oyuncu ile başlayan oyunda engellerle, çarpan pervanelerle ve yükseklikle savaşıyorsunuz. Ve de birbirini tutan ve oynamanıza engel olan oyuncular var. Mekaniklerin buna izin vermesinin sebebi ise takım yarışlarında başarılı olabilmek. Eğlenmek için tercih edilebilecek oyunlardan biri olması sebebiyle çok tercih edildiği de söyleniyor. Tabi, parkurda olur olmadık engeller biraz hırslanmanıza sebep olabilir.

Fall Guys, 1 milyon retweet alırsa sarı takımı silecek! Mediatonic sözünde duracak mı?

Oyun içerisinde renkli ve eğlenceli parkurlar yer alıyor. Efekt ve müzikler çok başarılı. Temel kontrolleri basit. Fazla oyuncu olduğu için bazı sunucu sorunları ile karşılaşabilirsiniz fakat bunlar şu an geliştiriliyor.

FALL GUYS SARI TAKIM LANETİ!

Dünyanın farklı bölgelerinden pek çok oyun bilimcisi, sarı takımın galip gelme oranı hakkında incelemelerini dile getirdi. Sarı takımın galip gelme olasılığının çok düşük hatta imkansız olduğunu ifade eden oyun bilimcileri, Twitter'da paylaştıkları postun 1 milyondan fazla retweet alması halinde sarı takımı sileceklerini açıkladı.

Sarı takımın silinmesi için ilk tweet Fall Guys takımcısı Alex Sudowhaley tarafından atıldı. Yapımcı, sarı takımı silmek üzere olduğuna dair bir tweet attı. Şaka yollu atılan bu tweet, çok fazla beğeni ve retweet aldı.

Fall Guys, 1 milyon retweet alırsa sarı takımı silecek! Mediatonic sözünde duracak mı?

Fall Guys yapımcıları, sosyal medyayı ilk günden beri çok iyi kullanıyor. Oyuncuların nabızlarını ölçüyor ve fikirlerini dinliyor. Tweet şaka olarak atılmış olsa da, 1 milyon rt sonrasında sileceklerini de ifade ediyorlar.

Sarı takımın neden böyle bir durumda olduğunun arkasında mantıklı bir gerekçe yok. Fakat, binlerce oyuncu ve geliştirici sarı takımın laneti hakkında hemfikir olmuş durumda.

Tweeti görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 ya da AMD eşdeğeri

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7950

FALL GUYS KAÇ GB?

Gelen güncelleme ile birlikte toplam boyut 2 GB yer kaplamaktadır.

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