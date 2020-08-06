Fall Guys 1 günde 1,5 milyon oyuncu tarafından ziyaret edildi! PS Plus ile ücretsiz
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Fall Guys 1 günde 1,5 milyon oyuncu tarafından ziyaret edildi! PS Plus ile ücretsiz

Mediatonic tarafından geliştirilen battle royale oyunu Fall Guys, ilk lansman gününde güzel bir açılış yakaladı. Fall Guys sistem gereksinimleri neler? Fall Guys fiyatı ne kadar? Fall Guys Ultimate Knockout konusu nedir? Fall Guys Platformları nelerdir?

Fall Guys 1 günde 1,5 milyon oyuncu tarafından ziyaret edildi! PS Plus ile ücretsiz
06.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:59

Londra merkezli bağımsız geliştirici Mediatonic tarafından çıkarılan oyun büyük ilgiyle karşılandı. Battle royale oyunlar arasına rengarenk ve eğlenceli bir oyun olarak giriş yaptı.

Oyun başta çok fazla eleştirilere maruz kalsa da, lansmanda büyük ilgiyle karşılandı. Bu durumu Fall Guys, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bu beklenmeyen trafiğin sebebi lansmandaki bağlantı sorunlarıyla da ilgisi olabilir.

Fall Guys 1 günde 1,5 milyon oyuncu tarafından ziyaret edildi! PS Plus ile ücretsiz

FALL GUYS ULTIMATE KNOCKOUT KONUSU

Büyük bir kaosun içinden galip olarak kurtulabilecek misiniz? Yarışmacılar ordularını çevrim içi olarak hazırlayabilir. Tuhaf engellerle savaşacaksınız, rakipleri iterek galibiyetten uzaklaştırmaya çalışacaksınız ve fizik kurallarını alt üst edeceksiniz. Taca ilk ulaşan kazanır!

FALL GUYS PLATFORMLARI

PlayStation 4

Microsoft Windows

Fall Guys 1 günde 1,5 milyon oyuncu tarafından ziyaret edildi! PS Plus ile ücretsiz

FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum/ önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Gamepad Recommended

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