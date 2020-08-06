Fall Guys 1 günde 1,5 milyon oyuncu tarafından ziyaret edildi! PS Plus ile ücretsiz Mediatonic tarafından geliştirilen battle royale oyunu Fall Guys, ilk lansman gününde güzel bir açılış yakaladı. Fall Guys sistem gereksinimleri neler? Fall Guys fiyatı ne kadar? Fall Guys Ultimate Knockout konusu nedir? Fall Guys Platformları nelerdir?

Londra merkezli bağımsız geliştirici Mediatonic tarafından çıkarılan oyun büyük ilgiyle karşılandı. Battle royale oyunlar arasına rengarenk ve eğlenceli bir oyun olarak giriş yaptı. Oyun başta çok fazla eleştirilere maruz kalsa da, lansmanda büyük ilgiyle karşılandı. Bu durumu Fall Guys, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bu beklenmeyen trafiğin sebebi lansmandaki bağlantı sorunlarıyla da ilgisi olabilir. FALL GUYS ULTIMATE KNOCKOUT KONUSU Büyük bir kaosun içinden galip olarak kurtulabilecek misiniz? Yarışmacılar ordularını çevrim içi olarak hazırlayabilir. Tuhaf engellerle savaşacaksınız, rakipleri iterek galibiyetten uzaklaştırmaya çalışacaksınız ve fizik kurallarını alt üst edeceksiniz. Taca ilk ulaşan kazanır! FALL GUYS PLATFORMLARI PlayStation 4 Microsoft Windows FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Minimum/ önerilen sistem gereksinimleri 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 10 64bit İşlemci: Intel Core i5 veya AMD eşdeğeri Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 2 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Gamepad Recommended