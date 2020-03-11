FALKEN AZENIS FK510, Audi'nin performansına destek oluyor Türkiye Distribütörlüğünü AKO Grup'un yaptığı lastik üreticisi FALKEN'in, pazara ilk sunulduğundan bu yana testlerin favorisi olan Ultra Yüksek Performans lastiği AZENIS FK510, Alman otomobil üreticisi Audi'nin A1 Citycarver modelinin fabrika orijinal ekipman lastiği olarak seçildi.

Türkiye Distribütörlüğünü AKO Grup'un yaptığı lastik üreticisi FALKEN'in, pazara ilk sunulduğundan bu yana testlerin favorisi olan Ultra Yüksek Performans lastiği AZENIS FK510, Alman otomobil üreticisi Audi'nin A1 Citycarver modelinin fabrika orijinal ekipman lastiği olarak seçildi.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Audi A1 Citycarver modellerinde, 205/ 55 R 17 ebat FALKEN AZENIS FK510 lastikler kullanılıyor. Audi daha önce, 2018 sonbaharında lansmanı yapılan kompakt SUV segmentindeki Audi Q3 modeli için de fabrika orijinal ekipman lastiği olarak FALKEN yaz lastiklerini tercih etmişti. İster şehir içinde ister şehirler arası yollarda, hız limiti olmayan otoyollarda ya da hafif arazi şartlarında olsun, istenilen her alanda kullanılmak üzere tasarlanan Audi A1 Serisinin yeni modeli Audi A1 Citycarver'in lansmanı, 2019 sonbaharında gerçekleştirildi.

2016'dan bu yana satışta olan FALKEN AZENIS FK510, UHP (Ultra Yüksek Performans) lastiği sınıfında o zamandan beri sportif sürücülerin beğenisini kazanmanın yanı sıra, bağımsız test organizasyonlarında da en yüksek puanları toplamış durumda. AZENIS FK510, son olarak AUTO BILD dergisinin ünlü yaz lastiği testlerinde podyuma çıkarak üçüncü sırada yer aldı. Test sonuçlarına göre lastiğin özellikle ıslak- kuru zeminde dengeli sürüş performansı ve sportif özelliklerinin yanı sıra kuru zemin de dinamik yol tutuşu performansı gibi unsurları da övgü topluyor.



FALKEN'in sofistike teknolojilerle ürettiği bu önde gelen modeli, özellikle sportif-modern tarzda sürücülere yönelik olmasıyla dikkat çekiyor. FALKEN AZENIS FK510, bu özellikleriyle Audi'nin A1 Citycarver modeli için mükemmel bir seçim olarak tanımlanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Falken Tire Europe GmbH OE Müşteri Yöneticisi Christian Stolting, Audi iş birliğinden çok mutlu olduğunu belirterek, "Otomobil üreticisi fabrikalarda, FALKEN lastiklerimiz ile başka bir Premium modelin daha donatılma kararı, lastiklerimizin kalitesi ve yüksek kapsamı için çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA