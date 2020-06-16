Falezlere sıfır bina inşaatı, yıkım kararına rağmen sürüyor Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, binaların kayma riski taşıdığı denize sıfır falezlerde birçok yapı bulunuyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, binaların kayma riski taşıdığı denize sıfır falezlerde birçok yapı bulunuyor. Gençlik Mahallesi'nde inşaatı uzun yıllardır devam eden ve davalık da olan binanın, falezlere zarar verdiği gerekçesiyle yıkımı isteniyor.

Muratpaşa'nın Gençlik Mahallesi'nde, denize sıfır falezler üzerinde inşaatına 2000'li yıllarda başlanan binayla ilgili hem yerel mahkeme hem de Danıştay kararıyla yıkım kararı verilmesine rağmen 'İmar Barışı'ndan yararlanıldığı ve inşaatın devam ettiği gerekçesiyle şikayetçi olundu. İnşası büyük oranda tamamlanan binanın hemen ardındaki binada oturan Cihat Günsel, İngiltere'de yaşadığını ve 25 yıl önce buradan ev satın aldığını belirterek, 'Burayı alırken bana, 'Önünüzdeki boş alan 1'inci derecede sit alanı. 25 metrelik ve hiçbir şekilde bir çivi bile çakılamaz' dediler. Bir süre sonra önümüze bir yapı yapılacağını öğrendik" dedi.DAVA AÇTIBunun üzerine şahsi olarak dava açtığını anlatan Günsel, 'Bilirkişi heyeti de buraya yapılan bir binanın çevreye çok büyük zarar vereceği, falezleri tahrip edeceği yönünde rapor hazırladı. Mahkemede ben kazandım. Temyize gitti. Temyizde de Danıştay'dan mahkemenin kararının doğru olduğunu belirtir kesin karar çıktı ama hala binanın yapımı devam ediyor. Bu yapının devam etmesi çok üzücü. Yapı kayıt belgesi alındı ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi inşaat devam ediyor. 'İmar Barışı' kapsamında ama sit alanlarında hiçbir yapı yapılmaması lazım. Falezlere yapılan bu yıpratmanın sona ermesi ve binanın yıkılması gerekiyor" diye konuştu.CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDUAntalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davanın 2013 yılında lehine sonuçlandığını, 2019'un Aralık ayında da Danıştay kararıyla kesinleştiğini anlatan Cahit Günsel, 'İmar Barışı' kapsamında inşaatın devam etmesi nedeniyle CİMER'e de başvurduğunu belirtti. CİMER'e gönderilen şikayet dilekçesinde Günsel, inşaatın, oturduğu apartmanın hemen önündeki doğal sit alanı ve dünyaca ünlü falez yapının üzerine denize sıfır olduğunu belirtti. Davayı kazanmış olmasına rağmen devam eden inşaatın, eşsiz ve dünyaca ünlü falez yapıyı tahrip edeceğini, projesine de aykırı yapıldığını savunan Günsel, dilekçesinde şunları kaydetti:

'Ruhsata aykırı inşaat olmasına rağmen yapı kayıt belgesi verildi. Gerek ben gerekse apartmandaki diğer malikler, yapının yıkılması gerektiği, mahkeme kararının uygulanması ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili Muratpaşa Belediyesi'ne başvurular yapmışken, yasalara aykırı bir şekilde ve dava devam ederken verilen yapı kayıt belgesinin iptali gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 26 Nisan 2019 tarihli karında, yapıyla ilgili, 2863 sayılı kanunun 9, 16 ve 65'inci maddeleri hükümlerine aykırı işlem yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması, Muratpaşa Belediyesi'nce izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sonucunda komisyona bilgi verilmesine karar verdi. Ancak ne yapı kayıt belgesi iptal edilmiş ne suç duyurusunda bulunulmuş ne de Muratpaşa Belediyesi ruhsata aykırılıklar yönünde işlem yapmıştır. Bu nedenle, ilgili idareler ve tüm işlem yapmayanlardan şikayetçiyim."

Kaynak: DHA