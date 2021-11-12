Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da falezlerden düşen Nilifer Gümüş'ün (43) yardım isteğini duyup yanına inen temizlik işçisi Sabri Altınışık (48), kendi montunu çıkarıp kadına giydirdi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da falezlerden düşen Nilifer Gümüş'ün (43) yardım isteğini duyup yanına inen temizlik işçisi Sabri Altınışık (48), kendi montunu çıkarıp kadına giydirdi. İtfaiye ve Altınışık'ın yardımıyla kurtarılan Gümüş, sedyeye koyulup, halatla yukarı çekildi.

Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez 3 Parkı'nda meydana geldi. Parkta görev yaptığı sırada yardım istendiğini duyan temizlik işçisi Sabri Altınışık, kayalık alanın 25 metre aşağısında, üşüdüğünü söyleyen kadının yanına indi. Üzerindeki montu çıkarıp verdiği kadının yanından ayrılmayan Altınışık, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerine de kayalığa inecekleri noktayı gösterip, yardımcı oldu. Falezlere inen itfaiye eri, Altınışık'ın da yardımıyla

adının Nilifer Gümüş olduğu öğrenilen kadını sedyeye aldı. Halata bağlanan sedye, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çevredekilerin de desteğiyle yukarı çıkarıldı. Gümüş, ambulansla hastaneye götürüldü.

'KIRIKLARI OLABİLİR DİYE YUKARI TAŞIMADIM'

Sabri Altınışık, parkta süpürge ile çalışırken kadının sesini duyunca aşağı indiğini söyledi. Kadına üşümemesi için montunu verdiğini anlatan Altınışık, "Acı çekiyordu. Yaralıydı. Başından ayrılmadım. İtfaiye ekibi gelmeden sırtımda yukarıya taşımak istedim. Kırıkları olabileceğini düşündüğüm için yapmadım. Kendimizi de tehlikeye attık ama sıkıntı değil. Önemli olan bir canı kurtarmak. Bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

Kadının düştüğünü görenlerden Serhat Ürek ise temizlik işçisi Altınışık'ın tehlikeyi göze alıp kayalıklardan indiğini söyledi. Polis ve itfaiye gelmeden kadına ilk müdahaleyi Altınışık'ın yaptığını aktaran Ürek, "Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işçisi büyük bir fedakarlık yaptı" dedi.


Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Kayalıktan düşen Nilifer'e üşümemesi için montunu verdi, kurtarılmasına da yardım etti

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Bahçelievler'de eşini öldüren zanlının cinayeti planladığı ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Bahçelievler'de eşini öldüren zanlının cinayeti planladığı ortaya çıktı

 Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

 Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title