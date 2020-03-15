Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu
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İtfaiye, 3. Sayfa

Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu

Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu Ölümden döndü, kendisini kurtaran özel harekat polisine sedyedeyken teşekkür etti -Uyarılara rağmen tehlikeye aldırış etmeyen bazı vatandaşlar falezlere çıkmaya devam etti 10 metre yükseklikteki falezlerden dengesini kaybedip düşen...

15.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:10
Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu

Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu

Ölümden döndü, kendisini kurtaran özel harekat polisine sedyedeyken teşekkür etti

-Uyarılara rağmen tehlikeye aldırış etmeyen bazı vatandaşlar falezlere çıkmaya devam etti

10 metre yükseklikteki falezlerden dengesini kaybedip düşen 24 yaşındaki genç, Özel Harekat ve itfaiye erlerinin yardımıyla kurtarıldı

Genç adam, kendisine ambulansa kadar eşlik eden ekiplere 'Allah'a emanet olun, görüşürüz' diyerek teşekkür etti

ANTALYA - Antalya'da falezlerdeki patika yolda dengesini kaybeden genç, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Ayağı kırılan genci, Özel Harekat Polisi ve itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Genç adam, kendisini ambulansa kadar eşlik eden ekiplere, 'Allah'a emanet olun' diyerek teşekkür etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte falezlerdeki patika yolda yürüyen İhsan Önen (24), bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Acı çeken Önen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bölgeye yakın kısımda bulunan iki Özel Harekat Polisi ve itfaiye erlerinin yardımıyla sedyeye alındı.

Sedyedeyken teşekkür etti

Sağ bacağında kırık tespit edilen Önen, kendisini ambulansa kadar taşıyan Özel Harekat Polisi ile itfaiye erlerine teşekkür etti. Genç adam ambulansa alınacağı sırada elini kaldırarak, 'Allah'a emanet olun. Görüşürüz' dedi.

Yaralı İhsan Önen, tedavi edilmek için ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan çevrede bazı vatandaşların düşme olayı yaşanmasına karşın falezlerdeki koruma bariyerlerinde oturdukları gözlendi.

Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu

Kaynak: İHA

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Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu

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