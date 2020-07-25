Falezlerden düşen su satıcısı genci itfaiye kurtardı
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Falezlerden düşen su satıcısı genci itfaiye kurtardı

Falezlerden düşen su satıcısı genci itfaiye kurtardı ANTALYA'da, Karaalioğlu Parkı üzerinde yer alan falezlerde su sattığı ve isminin Emre olduğu öğrenilen kişi falezlerden düştü.

Falezlerden düşen su satıcısı genci itfaiye kurtardı
25.07.2020 01:50 | Son Güncelleme: 25.07.2020 02:45

Falezlerden düşen su satıcısı genci itfaiye kurtardı

ANTALYA'da, Karaalioğlu Parkı üzerinde yer alan falezlerde su sattığı ve isminin Emre olduğu öğrenilen kişi falezlerden düştü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen kişiyi halata bağlayarak yukarı çıkardı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Karaalioğlu Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. İsminin Emre olduğu ve parkta su sattığı öğrenilen kişi, falezlerde denizi seyrettiği esnada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden düştü. Ağaçlara takılan ve kayalıklar üzerinde kalan genci görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, bekçi, sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Gencin düştüğü yeri tespit eden itfaiye ekipleri kendi güvenliklerini sağlayarak falezlerden indi. İplerle inen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda adının Emre isimli genci halat yardımıyla yukarıya çıkardı.
'SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI'
Yaklaşık 20 metreden düşen gencin ciddi bir yarası bulunmazken, park içerisindeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Sosyal mesafeyi hiçe sayan ve maske takmayan bazı vatandaşlar, cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Sağlık ekipleri, düştüğü yerden güvenli bir şekilde itfaiye yardımıyla çıkarılan genci tedavi için hastaneye götürdü.
'EĞİK VE YAMUK BİR ŞEKİLDE GİDİYORDU'
Gencin düşmeden önce kendilerine su satmaya çalıştığını ifade eden görgü tanığı Ali Yıldız, "Şahıs ayakta duramıyordu. Yanımdan geçti ve 'su var' dedi. Eğik ve yamuk bir şekilde gidiyordu. Onu görünce, 'bu düşer' dedik. 15 dakika sonra da düşmüş Arkadaşlar telefon açıp söyledi. Sonra biz de tekrar buraya geldik ve dediklerinin doğru olduğunu gördük" dedi.

Kaynak: DHA

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