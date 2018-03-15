Falezlerden Bir Kişinin Düştüğü İddiası

Antalya'da bir kişinin falezlerden denize düştüğü ihbarı üzerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde deniz kenarındaki falezlerde yer alan seyir terasından bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Sahil güvenlik, itfaiye ve polis ekiplerince yapılan aramada, düştüğü iddia edilen kişi bulunamadı.

Aramalara yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Olayı görgüğünü öne süren Ayhan Tekben, falezler kısmında arkadaşıyla oturduğu sırada çevredekilerin "denizde biri var" demesi üzerine bölgeye ışık tuttuğunu söyledi.

Birinin çırpındığını, kendilerinden yardım istediğini belirten Tekben, denizdeki kişiye dayanmasını, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Yardım isteyen erkek şahsı kurtarmak için denize duba attıklarını söyleyen Tekben, "Yüzme bilmediği için dubaya ulaşamadı, bize sürekli 'İmdat, kurtarın beni.' diye bağırıyordu. 15 dakika boyunca çırpındı, sonra gözden kayboldu." dedi.