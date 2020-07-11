Falezlerden atlayan gencin cenazesi Rusya'ya götürüldü
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Falezlerden atlayan gencin cenazesi Rusya'ya götürüldü

Falezlerden atlayan gencin cenazesi Rusya'ya götürüldüAntalya'da arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayıp yaşamını yitiren Deniz Şahin'in (15) cenazesi amcası ve babası tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Rusya'ya götürüldü.

11.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:02

Falezlerden atlayan gencin cenazesi Rusya'ya götürüldü

Antalya'da arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayıp yaşamını yitiren Deniz Şahin'in (15) cenazesi amcası ve babası tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Rusya'ya götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde çarşamba günü saat 16.30 sıralarında arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden atlayan Deniz Şahin, hızla denize çarparak hayatını kaybetmişti. Deniz Polisi tarafından Şahin'in cansız bedeni kıyıya getirilirken, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konulmuştu.

İlk incelemede suya yüzüstü düşmesi sonucu iç organlarında oluşan hasar nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in kesin ölüm sebebi otopsi raporunun hazırlanmasından sonra belli olacak. Yurt dışında olan baba Kenan Şahin, bu sabah oğlunun cenazesini morgdan aldı. Falezlerden atlayarak yaşamını yitiren gencin cenazesi defnedilmek üzere havayoluyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürüldü.

'SON SÖZLERİ: HERKES BENDEN BAHSEDECEK'

Deniz Şahin'in falezlerden atlamadan önce, çevresindekilerle yaşadığı diyalog ve atlama anları cep telefonu kameralarına yansımıştı. Elindeki cep telefonunu falez bandında bekleyenlere verip, "Daha önceleri 90 metreden atlamıştım şimdi de buradan denize atlayacağım. Beni kameraya kaydedin. Burada bir şov yapacağım ve herkes benden bahsedecek" diyerek 40 metrelik falezlerden atlayan gencin ölüm anları kameralara anbean yansımıştı.

Falezlerden atlayan gencin cenazesi Rusya'ya götürüldü

Kaynak: DHA

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