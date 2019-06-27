Falezlerden atladı, kalp masajı ile hayata döndürüldü

ANTALYA'da, falezlerde alkol alan Cemil A. (53), 30 metre yükselikteki falezlerden kendisini bıraktı. Halatla atladığı yere inen sağlık ve itfaiye ekipleri, kalbi duran Cemil A.'yı kalp masajıyla hayata döndürdü. Ağır yaralı Cemil A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde bulunan seyir terasındaki falezlerde meydana geldi. Cemil A., falezler üzerinde bir süre oturup, alkol aldı. Cemil A., bir süre sonra kendisini falezlerden bıraktı. 30 metre yükseklikten kayaların üzerine düşen Cemil A., ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Cemil A.'ya ilk müdahale, olay yerinde yapıldı. Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen adama kalp masajı yaptı. Hayata döndürülüp, kaşık sedyeye alınan Cemil A., ekiplerin yardımıyla halatla yukarı çekildi. Cemil A., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kurtarma çalışmalarını çevredekiler ise merakla izledi.





Kaynak: DHA

- Antalya