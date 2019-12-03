Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi
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Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi

ANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.

03.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:27
Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi

ANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, ve yavru foku görüntülendi.

Su içinde annesiyle birbirlerini kovalayan anne ile yavru fokun görüntüsü, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kendilerini görüntüleyen kişilerden rahatsız olmadan su içinde oynayan anne ile yavru fok, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu.


Kaynak: DHA
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