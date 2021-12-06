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Falezlerde tehlikeli balık avı

Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel
Falezlerde tehlikeli balık avı

ANTALYA'da, 30 metre yükseklikteki falezlerde fotoğraf çeken ve balık tutan amatör balıkçılar, tehlikeye aldırış etmiyor.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, 30 metre yükseklikteki falezlerde fotoğraf çeken ve balık tutan amatör balıkçılar, tehlikeye aldırış etmiyor.

Muratpaşa ilçesindeki varyant üzerinde, 30 metre yükseklikte yer alan falezler, amatör balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu. Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki uyarı levhalarına aldırmayan amatör balıkçılar, düşme riskini göz ardı ederek, saatlerce balık tuttu. Sahile gelenler de kayalıklara tırmanıp, tehlikeye aldırmadan fotoğraf çektirdi.


Falezlerde tehlikeli balık avı

Falezlerde tehlikeli balık avı

Falezlerde tehlikeli balık avı

Falezlerde tehlikeli balık avı

Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Son Dakika Haberleri

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