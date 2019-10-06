06.10.2019 18:40

Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçıyı deniz polisi böyle kurtarıldı

-Amatör balıkçı indiği falezlerde ayağını burkup mahsur kalınca, deniz polisi ve itfaiye tarafından kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayağının incinmesi sonucu kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye ve deniz polisi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Lara Düden Şelalesi falezlerde meydana geldi. Amatör balıkçı 30 yaşındaki Volkan Tercan, güvenlik bariyerlerini aşıp şelalenin denizle buluştuğu falezlerin sıfır noktasına balık tutmaya indi. Yaklaşık 50 metre dik falezlerden inen Volkan Tercan, bir süre balık avcılığı yaptı. Bir süre sonra eve gitmeye hazırlanan Tercan, kayalık üzerinden atlarken sol ayak bileğini burktu. Volkan Tercan, ayağının üzerine basıp yoluna devam etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Tercan'ın çıkartılması çevredeki amatör balıkçılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine hemen sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İp sistemi kurarak yaralı kişinin yanına inen itfaiye, Volkan Tercan'ın alınması için deniz polisinden destek istedi. Deniz polisi kayalık ve dalgalı denizde güçlükle yaralı kişinin yanına yaklaştı. İlk önce sedye yardımı ile bota alınmaya çalışılan Tercan, başarılı olunamayınca itfaiye erinin sudan yardımıyla bota alındı. Acı çektiği gözlemlenen Tercan, tedavisi için Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.Öte yandan kurtarma çalışmaları sırasında diğer balıkçıların avlarına devam ettiği görüldü.

Yerli ve yabacı turistler ise kurtarma çalışmasının meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: İHA