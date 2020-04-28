Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak Kadın polis çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak Kadın polis çıktı

Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak Kadın polis çıktı Kazakistan uyruklu genç kadının falezlerde fotoğraf isteği ölümle sonuçlandı Antalya'da, yeni tip Korona virüs(kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapalı olan falezlerde arkadaşıyla fotoğraf çektirmeye...

Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak Kadın polis çıktı
28.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:05

Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak Kadın polis çıktı

Kazakistan uyruklu genç kadının falezlerde fotoğraf isteği ölümle sonuçlandı

Antalya'da, yeni tip Korona virüs(kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapalı olan falezlerde arkadaşıyla fotoğraf çektirmeye giden Kazakistan uyruklu kadının görüntülü konuşma yaptığı esnada düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi

Arkadaşına ise tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı, savcılıktan serbest bırakıldı

ANTALYA - Antalya'da, yeni tip Korona virüs(kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapalı olan falezlerde arkadaşıyla fotoğraf çektirmeye giden Kazakistan uyruklu kadının görüntülü konuşma yaptığı esnada düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının ülkesinde polis memuru olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezler meydana geldi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kullanıma kapalı olan parka, Kazakistan uyruklu 31 yaşındaki Olesia Suspitsina ve Ukrayna uyruklu arkadaşı 31 yaşındaki Larysa Kamalova fotoğraf çektirmek için girdi. Bir süre parkta sohbet eden ikiliden Suspitsina, fotoğraf çektirmek için güvenlik bariyerini aşıp falezlerin üzerine çıktı. Arkadaşı tarafından fotoğrafı çekilen Suspitsina, sırada dengesini kaybederek yaklaşık, 35 metre yükseklikten denize düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamalova'nın yönlendirdiği yerde deniz polisi de çalışma başlattı. Kısa sürede bulunan Suspitsina bota alındı. Yapılan sağlık kontrolünde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan Suspitsa'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Her iki kadının cep telefonu incelenmek üzere el konuldu. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kamolava'nın alkollü olduğu belirlendi.

İfadesinde Suspitsina ile 2 yıldır arkadaş olduklarını anlatan Kamalova, " Özel bir şirkette çalışıyorum. Dün akşam parka geldiğimizde alkol aldıktan sonra bir arkadaşımızla telefonla görüntülü konuşuyorduk. Suspitsina, görüntülü konuşurken cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekmemi istedi. Arkadaşım yere bakarken biranda düştü." dedi.

"3 bin 150 ceza yedi"

Korona virüs tedbirleri nedeniyle park yasağını ihlal eden Larysa Kamalova'ya, 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. İfadesinin ardından 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla savcılığa sevk edilen Kamalova, serbest bırakıldı.

Öte yandan Türkiye'ye gelmeden ülkesinde polis olan ve burada bir danışmanlık şirketinde çalışan Olesia Suspitsina'nın cenazesinin alınması için yakınlarının beklendiği öğrenildi.

Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak Kadın polis çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haber
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haber
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haber
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi Haber
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Naci Bostancı Devlet Bahçeli
Magazin Harun Tan Sibel Can Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Roberto Carlos
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak Kadın polis çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 20:32:15. #1.15#
title