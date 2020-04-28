Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak kadın polis çıktı
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Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak kadın polis çıktı

Antalya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapalı olan falezlerde arkadaşıyla fotoğraf çektirmeye giden Kazakistan uyruklu kadının görüntülü konuşma yaptığı esnada düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak kadın polis çıktı
28.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:28

Antalya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapalı olan falezlerde arkadaşıyla fotoğraf çektirmeye giden Kazakistan uyruklu kadının görüntülü konuşma yaptığı esnada düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının, ülkesinde polis memuru olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kullanıma kapalı olan parka, Kazakistan uyruklu 31 yaşındaki Olesia Suspitsina ve Ukrayna uyruklu arkadaşı 31 yaşındaki Larysa Kamalova fotoğraf çektirmek için girdi. Bir süre parkta sohbet eden ikiliden Suspitsina, fotoğraf çektirmek için güvenlik bariyerini aşıp falezlerin üzerine çıktı. Arkadaşı tarafından fotoğrafı çekilen Suspitsina, o sırada dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamalova'nın yönlendirdiği yerde deniz polisi de çalışma başlattı. Kısa sürede bulunan Suspitsina bota alındı. Yapılan sağlık kontrolünde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan Suspitsa'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Her iki kadının cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kamolava'nın alkollü olduğu belirlendi.

İfadesinde Suspitsina ile 2 yıldır arkadaş olduklarını anlatan Kamalova, "Özel bir şirkette çalışıyorum. Dün akşam parka geldiğimizde alkol aldıktan sonra bir arkadaşımızla telefonla görüntülü konuşuyorduk. Suspitsina, görüntülü konuşurken cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekmemi istedi. Arkadaşım yere bakarken bir anda düştü" dedi.

"3 bin 150 ceza yedi"

Korona virüs tedbirleri nedeniyle park yasağını ihlal eden Larysa Kamalova'ya, 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. İfadesinin ardından 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla savcılığa sevk edilen Kamalova, serbest bırakıldı.

Öte yandan, Türkiye'ye gelmeden ülkesinde polis olan ve burada bir danışmanlık şirketinde çalışan Olesia Suspitsina'nın cenazesinin alınması için yakınlarının beklendiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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