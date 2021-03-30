ANTALYA Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştüANTALYA'da falezler üzerinde denizi izlerken dengesini kaybeden İsmet Y. (33), 30 metreden denize düştü.

Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü

ANTALYA'da falezler üzerinde denizi izlerken dengesini kaybeden İsmet Y. (33), 30 metreden denize düştü. Bir kaya üzerine çıkmayı başaran İsmet Y., deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Falezler üzerinde denizi izleyen İsmet Y., şiddetli rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybedince 30 metreden denize düştü. Yara almayan İsmet Y., yüzerek falezlerin altındaki bir kayalık alana çıkıp kurtarılmayı bekledi. Bu sırada bir kişinin denize düştüğünü gören çevredeki kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi yapılan çalışma ile İsmet Y.?yi bota aldı. Metrelerce yuvarlanarak denize düşmesine rağmen olaydan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtilen İsmet Y., Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Polislerin üşümemesi için battaniye ile üstünü örttüğü İsmet Y., tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

ANTALYA Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü
ANTALYA Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü
ANTALYA Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü
ANTALYA Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü
ANTALYA Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü
ANTALYA Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ezgi Mola Sezen Aksu Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Hakan Kutlu Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 19:39:30. #1.15#
title