Falezlerde çevre temizliği

24.09.2019 17:08

Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu iş birliğiyle falezlerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Küresel İklim Grevi etkinlikleri kapsamında Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu ile Muratpaşa Belediyesince falezler bölgesinde temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmalar yaklaşık 3 saat sürerken, uzman ekiplerin inebileceği noktalarda gerçekleştirilen temizlikte plastik şişe atıklarının fazlalığı dikkati çekti.

Topluluk Başkanı Kübra Doğru, denizden yüksekliği 40 metreyi bulan falezlerde temizlik çalışmasına 15 kişilik bir ekibin katıldığını belirtti.

Kaynak: AA