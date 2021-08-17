Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu
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Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu

Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da falezler üzerindeki bir parkta erkek cesedi olduğunu duyan vatandaşlar, film izler gibi polis ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Antalya'da falezler üzerindeki bir parkta erkek cesedi olduğunu duyan vatandaşlar, film izler gibi polis ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda bugün öğle saatlerinde ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan itfaiye yardımıyla indirilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında çevredeki meraklı vatandaşlar ise hem denizden hem de parktan film izler gibi olayı izledi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin 20-25 yaşlarında olduğu öğrenildi. Şahsın cesedi, savcının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu
Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu
Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu
Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu
Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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