Falezlerde bulunan ceset, 18 gündür kayıp mühendisin
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Falezlerde bulunan ceset, 18 gündür kayıp mühendisin

Falezlerde bulunan ceset, 18 gündür kayıp mühendisin
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

ANTALYA'da İnciraltı Plajı'ndaki falezlerde bulunan cesedin, 18 gündür kayıp olan Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici'ye ait olduğu belirlendi.

ANTALYA'da İnciraltı Plajı'ndaki falezlerde bulunan cesedin,  18 gündür kayıp olan Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici'ye ait olduğu belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki falezlerde bulunan İnciraltı Plajı'nda, 28 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında kayalıklar üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından plaja sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyük çaba sarf ederek kayalıklara çıktı. Yapılan kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi. Deniz polisi tarafından bota alınan erkek cesedi, yat limanında bulanan Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan ilk incelemede ölen kişinin, 10 Mayıs günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan AÜ'de görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici olabileceği değerlendirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI TEŞHİS ETTİ

Çağrı Sertaç Kesici'nin yakınları dün  cenazenin teşhisi için Adli Tıp Kurumu Morguna geldi ve cesedin Kesici'ye ait olduğunu teşhis etti. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süredir kendisinden haber alınamayan üniversitemizin emektar çalışanlarından bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarımıza sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Falezlerde bulunan ceset, 18 gündür kayıp mühendisin
Falezlerde bulunan ceset, 18 gündür kayıp mühendisin
Falezlerde bulunan ceset, 18 gündür kayıp mühendisin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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