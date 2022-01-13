Falezlerde Akdeniz fokunu görüntüleyen vatandaşlar ıslık çalarak dikkatini çekmeye çalıştı - Haberler
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Falezlerde Akdeniz fokunu görüntüleyen vatandaşlar ıslık çalarak dikkatini çekmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Falezlerde Akdeniz fokunu görüntüleyen vatandaşlar ıslık çalarak dikkatini çekmeye çalıştı Antalya'da falezlere yakın kısımda yüzen fok balığını görüntüleyen vatandaşlar, ıslık çalarak onun dikkatini çekmeye çalıştı.

Falezlerde Akdeniz fokunu görüntüleyen vatandaşlar ıslık çalarak dikkatini çekmeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'da falezlere yakın kısımda yüzen fok balığını görüntüleyen vatandaşlar, ıslık çalarak onun dikkatini çekmeye çalıştı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokunun falezler kısmında yüzdüğünü görünce cep telefonlarına sarıldı. Kıyıya doğru gelen fok balığı, zaman zaman dibe dalarken, görüntüleri kaydeden vatandaşlar ıslıklarla onun dikkatini çekmeye çalıştı. O anları kaydeden vatandaşlar, "Falezlerde fok balığı, güneşli havanın keyfini çıkartıyor" dedi.

Bir süre yüzen fok, ardından denize dalarak gözlerden kayboldu.

Falezlerde Akdeniz fokunu görüntüleyen vatandaşlar ıslık çalarak dikkatini çekmeye çalıştı

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