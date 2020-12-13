Falez Kavşağı yeniden trafiğe açıldı
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Falez Kavşağı yeniden trafiğe açıldı

13.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:04
Falez Kavşağı yeniden trafiğe açıldı

Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları dolayısıyla kapatılan Falez Kavşağı yeniden trafiğe açıldı.

Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları dolayısıyla kapatılan Falez Kavşağı yeniden trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında trafiğe kapatılan, Tarık Akıltopu Caddesi ile Sakıp Sabancı Bulvarı'nın kesişiminde bulunan Falez Kavşağı, ray montaj ve asfaltlama çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Konyaaltı Caddesi Meteoroloji Kavşağı'ndaki çalışmalar sürdürülürken, Meltem-Hastane ve Falez Kavşağı arasında tramvay yolundaki çalışmalar tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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