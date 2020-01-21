Falette tribünde

Falette tribünde

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini tribünden takip ediyor.

21.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:00
Falette tribünde

'nin yeni transferi Simon Falette, Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini tribünden takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 'dan kiraladığı Simon Falette, Kayserispor ile oynanan Ziraat Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip ediyor. Locada maçı takip eden Fallette'ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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