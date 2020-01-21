Falette tribünde

21.01.2020 21:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:53

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini tribünden takip ediyor.



Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'dan kiraladığı Simon Falette, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip ediyor. Locada maçı takip eden Fallette'ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA