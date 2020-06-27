Falette maç kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçeli futbolcu Simon Falette, adelesinde oluşan sertleşmeden dolayı Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.
27.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:04
Fenerbahçeli futbolcu Simon Falette, adelesinde oluşan sertleşmeden dolayı Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.
Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette'ten kötü haber geldi. Dün antrenmanda yer alan Gineli futbolcu, bugün öğle saatlerinde adelesinde oluşan sertlik sebebiyle kadrodan çıkartıldı.
Yeni Malatyapsor karşısında Falette'in yerine savunmada Serdar Aziz'in yanında Gustavo görev yapacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA