Fales Akustik Kimdir? Faaliyetleri Nelerdir? - Haberler
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    Fales Akustik Kimdir? Faaliyetleri Nelerdir?

    Wise.tv - Ekonomi
     - Güncelleme:

    Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, firma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

    Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, firma

    faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

    Fales Akustik firmasının 2016 yılında yüzde yüz yerli ürün

    üretmek amacıyla kurulduğunu belirten Şenolan, yüzde yüz geri dönüşümlü plastik

    malzemelerden akustik performansları yüksek ve yangına dayanıklı akustik

    tasarımlarını 10 kişilik bir çalışan kadrosu ile ürettiklerini ifade etti.

    Geçmişe bakıldığında ürünlerin hepsinin ithal edildiğini ve

    bunları projelerde konumlandırmanın zor olduğunu söyledi. Bu sebeple hem yerli

    hem de katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

    Wise.tv - Ekonomi

    Sektörel, Ekonomi, Haberler

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