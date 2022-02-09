Fales Akustik Kimdir? Faaliyetleri Nelerdir?

Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, firma

faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Fales Akustik firmasının 2016 yılında yüzde yüz yerli ürün

üretmek amacıyla kurulduğunu belirten Şenolan, yüzde yüz geri dönüşümlü plastik

malzemelerden akustik performansları yüksek ve yangına dayanıklı akustik

tasarımlarını 10 kişilik bir çalışan kadrosu ile ürettiklerini ifade etti.

Geçmişe bakıldığında ürünlerin hepsinin ithal edildiğini ve

bunları projelerde konumlandırmanın zor olduğunu söyledi. Bu sebeple hem yerli

hem de katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Wise.tv - Ekonomi