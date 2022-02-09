Fales Akustik Kimdir? Faaliyetleri Nelerdir?
Wise.tv - Ekonomi
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Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, firma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, firma
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Fales Akustik firmasının 2016 yılında yüzde yüz yerli ürün
üretmek amacıyla kurulduğunu belirten Şenolan, yüzde yüz geri dönüşümlü plastik
malzemelerden akustik performansları yüksek ve yangına dayanıklı akustik
tasarımlarını 10 kişilik bir çalışan kadrosu ile ürettiklerini ifade etti.
Geçmişe bakıldığında ürünlerin hepsinin ithal edildiğini ve
bunları projelerde konumlandırmanın zor olduğunu söyledi. Bu sebeple hem yerli
hem de katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam edeceklerini belirtti.
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