Falconfest Rekora Koşuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMTAB'ın Şahinkaya Kanyonu'nda bu yıl ikincisini düzenleyeceği "Uluslararası Falconfest" katılımcı sporcu sayısı itibariyle rekora koşuyor.

Türkiye'nin ilk ve tek Ekstrem Sporlar Festivali olan ve doğa harikası Şahinkaya Kanyonu'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMTAB tarafından ortaklaşa düzenlenen ekstrem sporlar festivali "Uluslararası FalconFest" daha ikinci yılında olmasına rağmen katılımcı sporcu rekoru kırıyor. Festivale on gün kala 9 branşta katılımcı sporcu sayısı 670'e ulaştı. Bu sayı ile "FalconFest" Avrupa'da ikinci sıraya oturdu.

Şahinkaya Kanyonu'nda 4/9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ekstrem sporlar festivaline kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, base jump, slackline/highline, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti olmak üzere 9 spor dalında 14 ülkeden her biri alanlarında uzman yaklaşık 670 sporcu katılıyor.

Festivalin açılışının yapılacağı 4 ağustos'ta kano ve dragon bot kanyon geçişi, basejump, rope jump, yamaç paraşütü, paramotor, highline, kaya tırmanışı ve trekking etkinliklerine ev sahipliği yapacak. kanyonda festivalin ikinci gününde dragon bot maraton yarışı, festivalin üçüncü gününde deniz kanosu maraton yarışı düzenlenecek.

Vezirsuyu Tabiat Parkı'ndaki etkinlikler ise festivalin açılış günü olan 4 Ağustos'taki dağ bisikleti yarışı ile başlayacak. Festivalin ikinci gününde başlayan kano etkinliği, bisiklet gezisi ve slackline etkinlikleri 9 Ağustos'a kadar devam edecek. 7-9 Ağustos tarihleri arasında katılımcılar, düzenlenen pilates ve egzersiz aktivitelerine de katılabilecek. Vezirsuyu Tabiat Parkı aynı zamanda festival boyunca birçok grubun konserlerine de ev sahipliği yapacak. Bunlarla birlikte, festival kapsamında 5 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu Çobanlı İskelesi Atakum'da gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında sprint (kısa), olimpik ve uzun mesafe olmak üzere üç ayrı disiplinde yapılacak yarışmalara 9 ülkeden 350 uluslararası sporcunun katılması bekleniyor. - SAMSUN