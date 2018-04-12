Falcon Kullanan Fetö'nün Mahrem İmamı Yakalandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde FETÖ üyelerine para akışını sağladığı iddia edilen ByLock dışında Eagle ve Falcon programlarını kullanan M.Ş. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş. emniyete götürüldü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen ve örgüt üyeleriyle haberleşmek için ByLock dışında Eagle ve Falcon programlarını kullandığı iddia edilen M.Ş.'yi gözaltına aldı. M.Ş.'nin halen faaliyetlerine devam eden örgüt üyelerine para akışını sağladığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ZONGULDAK