Falçatalı saldırıya uğrayan kadın ile ilgili emniyetten açıklama
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Falçatalı saldırıya uğrayan kadın ile ilgili emniyetten açıklama

17.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:45

Falçatalı saldırıya uğrayan kadın ile ilgili emniyetten açıklama Şahıs, olay sonrası suçüstü yakalanarak tutuklandı Boşanmak istediği eşi tarafından falçatalı saldırıya uğrayan kadından ile ilgili emniyetten açıklama yaparak, bahse konu olayı gerçekleştiren şahısın olay sonrası suçüstü...

Falçatalı saldırıya uğrayan kadın ile ilgili emniyetten açıklama

Şahıs, olay sonrası suçüstü yakalanarak tutuklandı

İSTANBUL - Boşanmak istediği eşi tarafından falçatalı saldırıya uğrayan kadından ile ilgili emniyetten açıklama yaparak, bahse konu olayı gerçekleştiren şahısın olay sonrası suçüstü yakalanarak, tutuklandığı ifade etti.

Sosyal medyada Anna Butım ismini kullanan kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılmak istediği eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradığını iddia etti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin Bakirköy'de bir alışveriş merkezinde kendisine falçata ile saldırdığını kaydeden kadın, yüzünün parçalanmış halini sosyal medyadan paylaştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzünün felç Kaldığının belirtirken, Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaparak, olayı gerçekleştiren şahsın suçüstü yakaladığını açıkladı.

"Şahıs olay sonrası suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "15.01.2021 günü saat 12.50 sıralarında İlimiz Bakırköy ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen ve 17.01.2021 günü bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Ukrayna uyruklu H.B. isimli kadın şahsın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kesici aletle saldırıya uğraması olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ö. isimli şahıs olay sonrası suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Falçatalı saldırıya uğrayan kadın ile ilgili emniyetten açıklama
Falçatalı saldırıya uğrayan kadın ile ilgili emniyetten açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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