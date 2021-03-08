Falçata ile yüzü kesilen Ukraynalı Anna: "Kadınların böyle birlik olması çok iyi"

Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşe kocası tarafından yüzü falçata ile kesilen Ukraynalı Anna Butim de katıldı.

Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşe kocası tarafından yüzü falçata ile kesilen Ukraynalı Anna Butim de katıldı. Yüzünün bir bölümünde felç oluşan Butim, "Kadınların böyle birlik olması çok iyi" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki yürüyüş yolunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerini durdurmak adına yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe kadın meclisleri üyeleri, kocası tarafından falçatayla saldırıya uğrayan Ukraynalı Anna Butim ve yüzlerce vatandaş katıldı. Kadın cinayetlerini durdurmak ve şiddete maruz kalan kadınlar için toplandıklarını belirten meclis üyesi Tuana Gençer, "Bizler yıllardır sadece 8 Mart'ta değil her gün meydanlarda, adliyelerde, üniversitelerde, iş yerlerinde mücadele ediyoruz. Ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hepimiz için tarihsel bir öneme sahip. Şimdi de asla yalnız yürümeyeceksin diyen tüm kadınlarla birlikte Dünya Kadınlar Günü için bir aradayız" dedi.

Kocası tarafından yüzü falçata ile kesilen ve yüzünün bir bölümü felç kalan Ukraynalı Anna Butim ise, "Kadınların böyle birlik olması çok iyi. Kadınlar bana yardımcı oluyorlar. Benimle mahkemeye geliyorlar, çok mutluyum. Kadınlar çok iyi. Kadınlar günü kutlu olsun. Buradaki kadınlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Basın açıklamasının ve yürüyüşün ardından slogan atan kadınlar olaysız şekilde dağıldı.

(Cihan Atik - Harun Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı