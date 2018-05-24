Monacolu Falcao, Vergi Kaçırdığı İçin Hapis Cezasına Çarptırıldı

Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Radamel Falcao, hapis cezasına çarptırıldı.

İspanyol mahkemenin yaklaşık 7 milyon euroluk vergi borcunu ödemediği gerekçesiyle Kolombiyalı futbolcu hakkında açtığı soruşturmada nihai karar verildi.

İKİ ŞİRKETİ ÜZERİNDEN VERGİ KAÇIRDI

Dış basında yer alan habere göre Atletico Madrid'de forma giydiği dönemde gelir vergisini eksik gösterdiği iddia edilen, Kolombiya ile Virgin Adaları'ndaki şirketleri üzerinden vergi kaçırdığı ileri sürülen ve yaklaşık 7 milyon euroluk vergi borcunu ödemediği gerekçesiyle soruşturma açılan Falcao'nun ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

9 MİLYON EURO ÖDEYECEK

16 aylık hapis cezasına çarptırılan Falcao'nun bu cezasının 9 milyon euro para cezasına çevrilmesine karar verildiği kaydedildi.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin aralarında yer aldığı birçok yıldız futbolcuya da daha önce benzer olaylardan ötürü soruşturma açılmıştı.