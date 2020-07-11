HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Falcao'nun 1 golü 454 bin Euro!

Galatasaray'da 3 haftadır forma giymeyen ve yarın oynanacak olan Ankaragücü maçının kadrosuna da dahil edilmeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı ekiple 22 resmi maçta 11 gol attı.

Falcao'nun 1 golü 454 bin Euro!
11.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:05

Galatasaray'da 3 haftadır forma giymeyen ve yarın oynanacak olan Ankaragücü maçının kadrosuna da dahil edilmeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı ekiple 22 resmi maçta 11 gol attı. Yıllık 5 milyon Euro net ücret alan Kolombiyalı futbolcunun 1 golünün maliyeti 454 bin 545 Euro'ya geldi!

Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.

5 milyon Euro net maaş

Galatasaray'a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray'dan yıllık net 5 milyon Euro alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe 1 golün maliyeti 454 bin Euro oldu. Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis 40 resmi maçta 32 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Diagne'yi devre arasında kadrosuna katan Galatasaray'da bu futbolcu 15 resmi maçta forma giyip 11 gol atıp 2 asist yapmıştı. Falcao'dan beklediği verimi alamayan ve sezon sonunda bu futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, gelecek olan teklifleri değerlendirmekte kararlı. Falcao'nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Kolombiyalı futbolcuyu isteyen takımlarla masaya oturmaya hazır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk Politika
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 3. Sayfa
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı Magazin
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler Yaşam
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir alan riskli bölge ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir alan riskli bölge ilan edildi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan eski Kasımpaşalı Trezeguet, Galatasaray'a çok yakın
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan eski Kasımpaşalı Trezeguet, Galatasaray'a çok yakın
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Manchester United menajeri Solskjaer: Başakşehir eşleşmesi beni heyecanlandırıyor
Manchester United menajeri Solskjaer: Başakşehir eşleşmesi beni heyecanlandırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Mustafa Şentop Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Filiz Akın Çağla Şıkel İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Falcao'nun 1 golü 454 bin Euro! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 17:16:22. #1.14#
title