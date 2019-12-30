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Falcao Lyon'a Karşı Bitiriciliğini Konuşturuyor

2013 yazında transfer olduğu AS Monaco ile ilk sezonunda Olimpik Lyon'la karşılaşan Radamel Falcao, maçın ilk yarısında kaleciyle karşı karşıya geldiği pozisyonda topun dibine girerek harika bir aşırtma vuruş gerçekleştiriyor ve rakibi karşısında takımını iki farklı üstünlüğe taşıyor.

30.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:18

2013 yazında transfer olduğu AS Monaco ile ilk sezonunda Olimpik 'la karşılaşan , maçın ilk yarısında kaleciyle karşı karşıya geldiği pozisyonda topun dibine girerek harika bir aşırtma vuruş gerçekleştiriyor ve rakibi karşısında takımını iki farklı üstünlüğe taşıyor.

Kaynak: Dugout

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