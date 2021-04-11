Falcao ile Kerem hastaneye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Falcao ile Kerem hastaneye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Falcao ile Kerem hastaneye sevk edildi

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı
Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı
Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı
Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda bir pozisyonda kafa kafaya çarpışan Kerem Aktürkoğlu ile Radamel Falcao hastaneye sevk edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Fatih Karagümrük ile oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması üzerinde durulurken, ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Martin Linnes ve Arda Turan, günü tedaviyle geçirdi.

Fatih Karagümrük maçında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in yapılan tetkiklerini sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi ve tedavisine başlandı.

Antrenman esnasındaki bir pozisyonda kafa kafaya çarpışma yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. İki futbolcu gerekli tetkikleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Falcao ile Kerem hastaneye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mario Draghi Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Şeyma Subaşı Tayanç Ayaydın
Spor Arda Turan Cenk Tosun Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Falcao ile Kerem hastaneye sevk edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 14:26:32. #1.16#
title