Falcao gol sayısını 3'e çıkardı
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Falcao gol sayısını 3'e çıkardı

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Falcao gol sayısını 3'e çıkardı
20.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:45

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao sezona iyi başladı. Falcao, Başakşehir maçında da rakip fileleri havalandırmayı başlardı. Mücadelenin 14. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Falcao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da 2 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 3'e çıkardı. Falcao'unn ligde 1 de asisti bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Radamel Falcao 72. dakikada yerini Mbaye Diagne'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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