Falcao gitti mi?

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Sarı-Kırmızılılar dün gece Radamel Falcao krizini bitirdi. 35 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi. Son gelişme ile "Falcao gitti mi?" sorusu yanıtını bulmuş oldu.

Radamel Falcao, en sonunda Galatasaray'dan ayrıldı. Senelik 5.5 milyon euro maaş alan Kolombiyalı forvete fesih için 3 milyon euro ödendi. Kolombiyalı yıldızın kalan net ücretinin 2 milyon eurosunu da yeni takımı Rayo Vallecano üstlendi. Böylece uzun zamandır yanıtı aranan "Falcao gitti mi?" konusu açıklığa kavuşmuş oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

FALCAO GİTTİ Mİ?

Radamel Falcao, en sonunda Galatasaray'dan ayrıldı. Senelik 5.5 milyon euro maaş alan Kolombiyalı forvete fesih için 3 milyon euro ödendi. Kolombiyalı yıldızın kalan net ücretinin 2 milyon eurosunu da yeni takımı Rayo Vallecano üstlendi.