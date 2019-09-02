Falcao, Galatasaray'da

02.09.2019 23:34

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Radamel Falcao transferi için Monaco ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5 milyon avro sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı oyuncu için sosyal medyadan bir video yayınladı.

Kaynak: AA