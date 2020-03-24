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Radamel Falcao, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Falcao'dan Terim'e mesaj: "Daha iyi dönmeni diliyorum"

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, korona virüse yakalanan Teknik Direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.

24.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:19
Falcao'dan Terim'e mesaj:

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, korona virüse yakalanan Teknik Direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için destek mesajı yayımladı. Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaştı ve altına, "Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için" notunu yazdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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