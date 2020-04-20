SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Falcao'dan o sağlık çalışanına teşekkür - Spor
Galatasaray, Falcao, Spor

Falcao'dan o sağlık çalışanına teşekkür

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti.

20.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:48
Falcao'dan o sağlık çalışanına teşekkür

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında Erzurum'da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasında Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun adını yazdı. Bu fotoğrafı gören Falcao da yanıtsız kalmadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Eren adlı sağlık çalışanına cevap yazdı ve "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Spor
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Spor
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Ronaldinho'nun ev hapsi cezasını çektiği otelden isteği şaşırttı Spor
Ronaldinho'nun ev hapsi cezasını çektiği otelden isteği şaşırttı
FIFA kararını verdi! F.Bahçe eski yıldızına 13 milyon tazminat ödeyecek Spor
FIFA kararını verdi! F.Bahçe eski yıldızına 13 milyon tazminat ödeyecek
F.Bahçe'nin yıldızı için çarpıcı iddia: Milli takımda bana saldırdı Spor
F.Bahçe'nin yıldızı için çarpıcı iddia: Milli takımda bana saldırdı
Alman yıldız, Müslüm Gürses dinleyip yufka açtı Spor
Alman yıldız, Müslüm Gürses dinleyip yufka açtı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Muhammet Emin Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Kutsi Demet Akalın Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Falcao'dan o sağlık çalışanına teşekkür - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:30:26. #1.15#
title