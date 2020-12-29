Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park ve Akvaryum'u gezdi
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Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park ve Akvaryum'u gezdi

29.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:47
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park ve Akvaryum'u gezdi

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı ve Akvaryum'u gezdi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı ve Akvaryum'u gezdi.

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao, eşi ve çocuklarıyla beraber Tuzla Viaport Marina'nın içinde yer alan Aslan Park'ı ve Akvaryum'u ziyaret etti. Falcao ve ailesi, birçok balık türüne ev sahipliği yapan Akvaryum'da vakit geçirdikten sonra Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi. Falcao ailesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiği gezide aslanlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Radamel Falcao, daha sonra üzerinde Aslan figürleri bulunan tişörtleri imzaladı. - İSTANBUL

Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park ve Akvaryum'u gezdi
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park ve Akvaryum'u gezdi
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park ve Akvaryum'u gezdi
Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park ve Akvaryum'u gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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