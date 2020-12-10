Falçalı dehşete 53 yıl hapis cezası (2)
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Falçalı dehşete 53 yıl hapis cezası (2)

10.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:48
Falçalı dehşete 53 yıl hapis cezası (2)

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldürdüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen tutuklu sanık Emre Çiçek, 3 ayrı suçtan toplam 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldürdüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen tutuklu sanık Emre Çiçek, 3 ayrı suçtan toplam 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından konuşan Rabia Kaçmaz, "Bana yaşattıklarını verilen ceza unutturamaz ama bir nebzede olsa yüreğime su serpildiği için mutluyum. Bugün rahat uyuyacağım" dedi.

SANIK ÇİÇEK : ASIL MAĞDUR BENİM

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Sanık Çiçek savunmasında, cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ederek, "Yaralama olayı oldu, çok pişmanım. Ben Rabia Kaçmaz'ın saçının teline dokunmazdım. Keşke ben yaralansaydım, aylardır cezaevindeyim. Asıl mağdur benim" dedi.

53 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Emre Çiçek'in "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından toplam 53 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, Emre Çiçek'e yardım ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Yunus Kıldır'ın ise "Hürriyeti yoksun kılma" suçundan 8 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

"BUGÜN RAHAT UYUYACAĞIM"Duruşmanın ardından adliyenin önünde basın açıklaması yapan şikayetçi Rabia Kaçmaz, "Bana yaşattıklarını verilen ceza unutturamaz ama bir nebzede olsa yüreğime su serpildiği için mutluyum. Bugün rahat uyuyacağım" dedi.

(Fotoğraf) 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz

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