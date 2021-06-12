Fakültemiz Kimya Bölümü Tarafından El Dezenfektanı Üretimi Yapıldı 11-06-2021
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Fakültemiz Kimya Bölümü Tarafından El Dezenfektanı Üretimi Yapıldı 11-06-2021

Fakültemiz Kimya Bölümü Tarafından El Dezenfektanı Üretimi Yapıldı 11-06-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Pandemi döneminde Üniversitemizin yüzey dezenfektan ihtiyacını karşılayan Fakültemiz, şimdi de üniversitemiz çalışanları için el dezenfektanı üretti.

Pandemi döneminde Üniversitemizin yüzey dezenfektan ihtiyacını karşılayan Fakültemiz, şimdi de üniversitemiz çalışanları için el dezenfektanı üretti. El dezenfektanı, Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK'ün başkanlığını yaptığı proje kapsamında lavanta kokulu, e vitaminli ve nemlendirici katkılı olarak Fakültemiz laboratuvarlarında üretildi. Dermatolojik açıdan sağlıklı olan dezenfektanlar, üniversitemizin tüm akademik ve idari personelinin kullanımı için ilgili idari ve akademik birimlere dağıtılmaya başlandı.

Kaynak: Habermetre

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