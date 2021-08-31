Fakültemiz hocalarından Dr. Osman ARPAÇUKURU Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu-2021'de Citavi'nin İlahiyat Araştırmalarında Kullanımını Anlattı Yeni
Fakültemiz hocalarından Dr. Osman ARPAÇUKURU 28. 08. 2021 günü Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu-2021'de "Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Referans Yönetimi Yazılımlarının Kullanımı" oturumunda "İlahiyat Alanında Bilimsel Çalışmalarda Citavi'nin Kullanımı"nı anlattı.
Fakültemiz hocalarından Dr. Osman ARPAÇUKURU 28. 08. 2021 günü Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu-2021'de "Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Referans Yönetimi Yazılımlarının Kullanımı" oturumunda "İlahiyat Alanında Bilimsel Çalışmalarda Citavi'nin Kullanımı"nı anlattı.
Hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Kaynak: Habermetre