Fakültemiz hocalarından Dr. Osman ARPAÇUKURU Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu-2021'de Citavi'nin İlahiyat Araştırmalarında Kullanımını Anlattı Yeni
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Fakültemiz hocalarından Dr. Osman ARPAÇUKURU Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu-2021'de Citavi'nin İlahiyat Araştırmalarında Kullanımını Anlattı Yeni

Fakültemiz hocalarından Dr. Osman ARPAÇUKURU Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu-2021'de Citavi'nin İlahiyat Araştırmalarında Kullanımını Anlattı Yeni
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Fakültemiz hocalarından Dr. Osman ARPAÇUKURU 28. 08. 2021 günü Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu-2021'de "Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Referans Yönetimi Yazılımlarının Kullanımı" oturumunda "İlahiyat Alanında Bilimsel Çalışmalarda Citavi'nin Kullanımı"nı anlattı.

Fakültemiz hocalarından Dr. Osman ARPAÇUKURU 28. 08. 2021 günü Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu-2021'de "Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Referans Yönetimi Yazılımlarının Kullanımı" oturumunda "İlahiyat Alanında Bilimsel Çalışmalarda Citavi'nin Kullanımı"nı anlattı.

Hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

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Fakültemiz hocalarından Dr. Osman ARPAÇUKURU Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu-2021'de Citavi'nin İlahiyat Araştırmalarında Kullanımını Anlattı Yeni - Haberler
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