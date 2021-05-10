Fakülte inşaatından düşen işçi hastanelik oldu
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Fakülte inşaatından düşen işçi hastanelik oldu

Fakülte inşaatından düşen işçi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da fakülte inşaatında çalışırken düşen bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da fakülte inşaatında çalışırken düşen bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Veteriner Fakültesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fakülte inşaatının ikinci katındaki iskelede cam takan Fatih İ., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaatın iç kısmına düştü. Yaralanan Fatih İ., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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