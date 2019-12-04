'Fakirlik aylığını' canlarla paylaşıyor

04.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:48

Edirne'nin Karaağaç Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Süheyla Fındıklı, gecekondu evinde 50 sokak hayvanı kedi ve köpek ile birlikte yaşıyor.



Karaağaç Mahallesindeki gecekondu evinde yalnız başına yaşayan ve birçok hastalıkla mücadele veren 60 yaşındaki Süheyla Fındıklı, aldığı muhtaçlık aylığı ile geçiniyor.



"Allah devletimizden razı olsun. Fakirlik maaşım bana yetiyor" diyen Fındıklı, ilaçlarını içtikten sonra her gün kasapları ziyaret ettiğini ve hayvanlar için kemik topladığını belirtti.



"Ben aç kalırım onları aç bırakmam"



Bekar olduğunu ifade eden yaşlı kadın Fındıklı, bütün sokak hayvanlarını bebeği gibi gördüğünü söyleyerek, "Hiç birine kıyamam onlar benim bebeklerim, ben aç kalırım onları aç bırakmam. Herkes evinin önüne yemek artığını koysa aslında sokakta aç hayvan kalmaz" dedi.



"Onlarda bir parça yemeğe ve sevgiye muhtaç"



"Onların sokakta aç kalmaları benim vicdanımı rahatsız ediyor" diyen Fındıklı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Vicdanım rahat değil. Konu komşudan çevreden artık yemek, kasaptan kemikleri alıp onları besliyorum. Benim kendi maddi gücüm yok. Aylık 500 lira gelirim var onunla da ancak kendi mi bakabiliyorum. Benim imkanım olsa kimseye minnet etmem. Ben hayvan sever insanlarımıza sesleniyorum bunlar da can, ne kadar sokakta yaşasa da bunları hor görmesinler taşlamasınlar. Onlar bir parça yemeğe ve sevgiye muhtaç."



Ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Fındıklı, hayvanseverlerden mama yardımı desteği de beklediğini de sözlerine ekledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA