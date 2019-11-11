Fakirlere yakacak dağıtıldı

11.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:17

Malatya'nın Darende ilçesinde, fakir vatandaşlara yakacak dağıtıldı.



İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç ailelere yakacak yardımı kapsamında yapılacak olan kömür yardımı işlemlerini yerinde inceledi.



Kömür dağıtım sahasını ziyaret eden Kaymakam Çalışır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarına kış şartları kendini göstermeden mümkün olduğunca hızlı ve sorunsuz bir şekilde dağıtımın gerçekleştirilmesi talimatını verdi.



Kömür dağıtım işlemlerini yerinde takip eden Kaymakam Çalışır, vatandaşların sorunlarını dinleyerek bir süre sohbet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA