Fakirlere Giyim Yardımı

Kilis Belediyesi Gıda Bankası organizasyonunda Bayan Meslek Edindirme Merkezlerimizde kıyafet yardımları devam ediyor.

Kıyafet yardımlarının 2 yıldan beri aralıksız sürdüğünü ifade eden yetkililer, 2017 yılında 40 bot 40 mont kampanyası ile başlatılan yardımların bugün itibarıyla 500 bin parçaya yaklaştığını ifade etti. Kıyafet yardımlarına Türk Kızılay Kilis Şube Başkanlığı da destek veriyor. Tuğlu Hamamı Gençlik Merkezinde 25 engelliye akülü engelli araçları Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi. - KİLİS