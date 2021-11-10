Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı - Haberler
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Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı

Bursa'da bir vatandaşın fakirlere erzak dağıttığı motoru 2 hırsız tarafından gece saatlerinde çalındı.

BURSA (İHA) - Bursa'da bir vatandaşın fakirlere erzak dağıttığı motoru 2 hırsız tarafından gece saatlerinde çalındı. Bu anlar ve hırsızların kaçması kameralarına yansıdı.

Olay, Namazgah Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkcan Akcay'ın ihtiyacı olan ailelere yardım dağıttığı motorsikleti çalındı. Gece saat 01.40 sıralarında 2 hırsız kendi motorlarıyla sokağa geldi. Önce şüphelilerden biri, geldikleri motosikletten inerek, Berkcan Akcay'ın evinin önüne park ettiği motosikletine doğru yöneldi. Kilidi kırarak düz kontak yapan hırsız, motora binerek hızla oradan uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Berkcan Akcay, hayırseverlerin temin ettiği erzakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kullandığı motosikletini çalanlara tepki gösterdi. Akcay, motorunun polis tarafından bir an önce bulunmasını diledi. - BURSA

Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı

Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı

Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı

Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı

Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı

Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı

Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı

Fakirlere erzak dağıttığı motoru hırsızlar tarafından çalındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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